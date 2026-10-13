Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 07:24

Политика

Трамп заявил, что Путин больше Зеленского заинтересован в сделке по Украине

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Владимир Путин, по оценке президента США Дональда Трампа, сильнее заинтересован в заключении сделки по Украине, чем украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом политик рассказал журналистам.

По словам Трампа, теперь необходимо добиться того, чтобы украинский президент также захотел заключить соглашение.

Ранее американский президент отметил, что Украине пора сменить лидера. По мнению главы Белого дома, стране нужен тот, кто сможет заключить мирное соглашение с Россией.

На фоне обсуждения возможных выборов на Украине СМИ сообщили, что администрация Трампа угрожала прекратить поставки вооружения и передачу разведывательных данных Киеву. По информации Financial Times, американские чиновники связывались с европейскими столицами и представителями Украины 10 и 11 октября.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика