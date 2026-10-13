Трамп заявил, что Путин больше Зеленского заинтересован в сделке по Украине

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Владимир Путин, по оценке президента США Дональда Трампа, сильнее заинтересован в заключении сделки по Украине, чем украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом политик рассказал журналистам.

По словам Трампа, теперь необходимо добиться того, чтобы украинский президент также захотел заключить соглашение.

Ранее американский президент отметил, что Украине пора сменить лидера. По мнению главы Белого дома, стране нужен тот, кто сможет заключить мирное соглашение с Россией.

На фоне обсуждения возможных выборов на Украине СМИ сообщили, что администрация Трампа угрожала прекратить поставки вооружения и передачу разведывательных данных Киеву. По информации Financial Times, американские чиновники связывались с европейскими столицами и представителями Украины 10 и 11 октября.