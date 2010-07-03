Погода в столице переходит "предзимье"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Погодный режим говорит о постепенном переходе в новую "сезонную эпоху", рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По синоптическим представлениям существует период, который называется "предзимье", он длится в течение двух месяцев – до 20 декабря. Это подготовка к зиме... " – объяснил он, добавив, что тепла и солнца стоит ждать только через полгода.
Вильфанд уточнил, что из-за специфики погодных условий, в частности из-за облачности, разница температур в течение суток будет несущественной. В ночь на пятницу ожидается +7...+9 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +10...+12.
В течение последних дней недели тенденция сохранится. Примерно такая же погода будет и в субботу. В воскресенье станет немного теплее: +8...+10 ночью и +11...+13 днем. Будет показываться солнце, но и сохранится дождливая погода.
Таким образом, среднесуточная температурав столичном регионе на 2-4 градуса выше климатической нормы. "Дальше начинается понижение температуры, хотя осадков станет гораздо меньше", – заключил Вильфанд.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Он действует с 12:00 10 октября до полуночи.
Сотрудники Гидрометцентра рекомендовали автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. Замену нужно будет произвести, когда дневная температура опустится ниже пяти градусов тепла.
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