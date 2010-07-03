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Москва 24

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Общество

16:04

В Москве не ожидается преждевременного предзимья

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предпосылок для наступления раннего предзимья в столичном регионе нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Нет оснований утверждать, что в столицу придет преждевременное предзимье. Напротив, москвичей ожидает теплая неделя глубокой осени", – пояснил метеоролог.

По словам синоптика, в городе установится комфортная погода, днем температура воздуха будет в районе +13 градусов. Однако он уточнил, что теплая погода будет сопровождаться кратковременными дождями.

Ранее москвичей предупреждали о порывистом ветре и дожде в воскресенье, 13 октября. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности до утра 14 октября.

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе обуславливается теплым сектором обширного циклона, западно-восточные потоки которого несут из Атлантики новые порции более теплого и влажного воздуха с температурным фоном на 2-3 градуса выше положенной многолетней нормы. Значения средней суточной температуры превышают норму на три градуса.

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