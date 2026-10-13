Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народный артист России Александр Розенбаум сравнил народные песни с рок-н-роллом. Об этом он заявил на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Народное творчество, народные песни – это рок-н-ролл. Чтобы было понятно большому количеству людей, которые, может быть, не понимают это: это драйв, это душа", – заявил артист.

По его словам, казачество для него – это в первую очередь традиции родной земли, воля и уклад жизни, которые знакомы ему с раннего детства и любы сердцу. Розенбаум указал, что для него народная казачья песня очень разноплановая – от любовной лирики до маршевых воинских произведений.

"Эти песни были всегда, просто на них мало обращали внимания, как и сегодня, если честно", – добавил Розенбаум.

Немногим ранее Розенбаум рассказал о своих планах по выпуску нового музыкального альбома к весне следующего года. По словам артиста, у него собралось уже достаточно новых композиций на альбом. В частности, исполнитель планирует начать работу над альбомом в декабре 2026 года.

