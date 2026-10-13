13 октября, 16:49Культура
Розенбаум может выпустить новый альбом к весне 2027 года
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своих планах по выпуску нового музыкального альбома к весне следующего года, сообщает ТАСС.
По словам артиста, у него собралось уже достаточно новых композиций на альбом.
"Я думаю, что в декабре я за него сяду, и если месяца за два его сделаю, то где-нибудь к весне он будет готов", – сказал он.
Ранее заслуженная артистка России Юта представила композицию "Более или менее". Трек можно послушать на цифровых музыкальных площадках.
Юта стала автором и музыки, и текста новой песни. Сама артистка определила композицию не просто как музыкальное произведение, а как выражение жизненной позиции.