Shaman выпустил новую песню "Боже, помоги"

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) представил новую песню "Боже, помоги" и клип на нее. В композиции артист обращается к теме веры и жизненного пути человека, проходящего через испытания и сомнения.

Как рассказал певец в беседе с РИА Новости, клип построен как визуальная притча с библейскими и мифологическими аллегориями. Каждый образ в нем символизирует отдельный этап жизненного пути, а сама вера показана как опора в самые тяжелые моменты.

"Боже, помоги" Дронов назвал песней-молитвой и обращением к высшим силам. Он отметил, что мелодия сочетает минималистичные куплеты с масштабным и нарастающим звучанием припева, а вокал с фольклорными оттенками подчеркивает смысл текста.

"Эта песня родилась в момент абсолютной тишины внутри. Думаю, каждому из нас знакомо ощущение, когда слов и сил уже не осталось. "Боже, помоги" – это и просьба о чуде, и попытка найти в себе мужество жить дальше в самый трудный час, даже когда стоишь один против целого мира", – добавил Shaman.

Ранее Дронов выпустил акустическую версию трека "Я русский". По его словам, она демонстрирует новые грани любви и благодарности родной земле, а простые слова композиции объединяют людей разных возрастов и национальностей. Оригинальная рок-версия была представлена 22 июля 2022 года.