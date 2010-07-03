Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер с дождем и до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

В воскресенье, 13 октября, погоду в столице и области будет определять тыловая часть североатлантического циклона.

Днем температура воздуха в городе прогреется до +11... +13 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, однако местами его порывы могут достигнуть 12–17 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет около 70–75%

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности до утра 14 октября.

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе обуславливается теплым сектором обширного циклона, западно-восточные потоки которого несут из Атлантики новые порции более теплого и влажного воздуха с температурным фоном на 2-3 градуса выше положенной многолетней нормы. Значения средней суточной температуры превышают норму на три градуса.

