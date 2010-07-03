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Москва 24

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Общество

10:41

Порывистый ветер и дожди ждут москвичей в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порывистый ветер до 12 метров в секунду и дожди ждут москвичей в выходные.

"В субботу будут идти дожди, температура воздуха прогнозируется около 10 градусов, ветер юго-западный порывистый, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба. В воскресенье вероятность осадков очень невысока, даже будет время от времени выглядывать солнце", – рассказали Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

В ночное время суток столбики термометров будут показывать 4-6 градусов.

Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности с утра 12 октября до утра 14 октября из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Ветер 12-17 м/с. Период предупреждения – с 9:00 12 октября до 9:00 14 октября", – говорится в сообщении.

В столице также объявлено предупреждение из-за дождя, период – с 9:00 до 21:00 12 октября.

Ранее синоптики отметили, что погода в столичном регионе обуславливается теплым сектором обширного циклона, западно-восточные потоки которого несут из Атлантики новые порции более теплого и влажного воздуха с температурным фоном на 2-3 градуса выше положенной многолетней нормы. Значения средней суточной температуры превышают норму на три градуса.

На сайте Гидрометцентра уточняется, что небольшой дождь может пройти и в начале следующей недели.

В четверг, 10 октября, в столице выпало около 20 процентов месячной нормы осадков в виде дождя. Прирост осадков составил 13 миллиметров. Норма для октября – 59 миллиметров.

Специалисты указывают, что погодный режим говорит о постепенном переходе в новую "сезонную эпоху". Из-за специфики погодных условий, разница температур в течение суток будет несущественной.

Автомобилистам рекомендуют повременить с заменой летней резины на зимнюю.

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