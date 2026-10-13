Talouselama: в Финляндии решили продать принимавший Брежнева остров Юуслуото

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В Финляндии на продажу выставлен остров Юуслуото, который в 1961 году посещал председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев. Он оценивается в 4,8 миллиона евро, сообщил журнал Talouselama.

Объект площадью 25 гектаров расположен в Архипелаговом море на юго-западе страны. На территории находятся вилла и комплекс гостевых домов. Сейчас собственником недвижимости выступает энергетическая компания Fortum.

Ранее остров использовался как рабочая резиденция бывшего президента Финляндии Урхо Кекконена. Изначально Юуслуото принадлежал нефтеперерабатывающей компании Neste, которая приобрела его по личной инициативе Кекконена. Позднее право собственности перешло к концерну Fortum.

Как отмечает газета Tekniikka&Talous, советская делегация во время визита Брежнева была такой многочисленной, что все участники встречи не поместились за столом в главном здании виллы. Для приема гостей у стены гостевого дома построили специальный навес. Он сохранялся на острове на протяжении многих лет, однако его уже разобрали.

Ранее частный поселок в английском Пик-Дистрикте выставили на продажу. Его оценили в 7,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти в 9,95 миллиона долларов. В лот входят 17 коттеджей, сложенных из камня, озеро площадью 1,2 гектара и около 8 гектаров земли.

