Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 17:17

В мире
Главная / Новости /

Talouselama: в Финляндии решили продать принимавший Брежнева остров Юуслуото

В Финляндии решили продать принимавший Брежнева остров Юуслуото

Фото: 123RF.com/janusorlov

В Финляндии на продажу выставлен остров Юуслуото, который в 1961 году посещал председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев. Он оценивается в 4,8 миллиона евро, сообщил журнал Talouselama.

Объект площадью 25 гектаров расположен в Архипелаговом море на юго-западе страны. На территории находятся вилла и комплекс гостевых домов. Сейчас собственником недвижимости выступает энергетическая компания Fortum.

Ранее остров использовался как рабочая резиденция бывшего президента Финляндии Урхо Кекконена. Изначально Юуслуото принадлежал нефтеперерабатывающей компании Neste, которая приобрела его по личной инициативе Кекконена. Позднее право собственности перешло к концерну Fortum.

Как отмечает газета Tekniikka&Talous, советская делегация во время визита Брежнева была такой многочисленной, что все участники встречи не поместились за столом в главном здании виллы. Для приема гостей у стены гостевого дома построили специальный навес. Он сохранялся на острове на протяжении многих лет, однако его уже разобрали.

Ранее частный поселок в английском Пик-Дистрикте выставили на продажу. Его оценили в 7,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти в 9,95 миллиона долларов. В лот входят 17 коттеджей, сложенных из камня, озеро площадью 1,2 гектара и около 8 гектаров земли.

Читайте также


за рубежом

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика