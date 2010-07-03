Новая барическая "пила" ждет москвичей в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в столице в пятницу и в выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Атмосферное давление будет скакать вверх и вниз, такое состояние называют барической пилой", – цитирует его РБК.
Синоптик пояснил, что 11 октября ожидается 745 миллиметров ртутного столба, в субботу – 736 миллиметров и в воскресенье – снова 745 миллиметров. Он добавил, что ветер в таких случаях бывает как умеренный, так и сильный.
Синенков рассказал, что в субботу в Москве почти целый день будет идти дождь, температура не поднимется выше 10–11 градусов выше ноля. Ветер порывистый, будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.
В воскресенье возможен кратковременный дождь. Столбики термометров покажут 10–12 градусов.
Ранее синоптики пообещали москвичам позднее бабье лето. Предстоящая неделя в столице будет теплой. Золотая осень придет в будущую среду, 16 октября. Будет солнечно, без осадков. Температура днем составит 10–15 градусов, ночью – 3–8 градусов. 17 октября влияние антициклона усилится. Будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до 10–15 днем, 4–9 – ночью.
Уже в пятницу погода снова начнет портиться – с севера к столице подойдет холодный воздух, среднесуточная температура понизится. Столбики термометров днем покажут +5… +10, ночью – -2… +3.
В четверг, 10 октября, в столице выпало около 20 процентов месячной нормы осадков в виде дождя. Прирост осадков составил 13 миллиметров. Норма для октября – 59 миллиметров. Специалисты указывают, что погодный режим говорит о постепенном переходе в новую "сезонную эпоху". Из-за специфики погодных условий разница температур в течение суток будет несущественной.
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