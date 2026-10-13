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13 октября, 17:38

Политика

В Армении заявили о пересмотре Пашиняном позиций по поводу вступления страны в ЕС

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пересматривает некоторые свои позиции по поводу вступления страны в Евросоюз. Об этом лидер Демократической партии Арам Саркисян заявил в пресс-центре "Sputnik Армения" в ходе видеомоста между Астаной, Москвой, Минском, Бишкеком, Ереваном и Ташкентом.

Со слов политика, глава правительства утверждает, что процесс интеграции с ЕС зависит от того, примет ли сообщество Армению в свои ряды и проголосует ли за это армянский народ. Саркисян назвал это попыткой дать задний ход: парламент республики уже принял закон о курсе на ЕС.

Он отметил, что армянское общество разделено. Часть граждан, по его мнению, подпала под "авантюрные замыслы руководства" о необходимости диверсифицировать внешнюю торговлю и внешнюю политику и двигаться в сторону ЕС, "который нас не ждет" и даже не приглашал Армению.

Саркисян подчеркнул, что о подобной диверсификации можно было бы рассуждать, если бы страна обеспечивала себя всем необходимым на 75%.

"Но на самом деле в Армении этой самодостаточности нет, потому что долг внешний – уже 50% от ВВП", – уточнил он и добавил, что новые займы направляются только на погашение дефицита бюджета.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения понимает невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. При этом директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников предупредил, что выход страны из ЕАЭС спровоцирует значительные экономические и социальные последствия для республики.

Путин заявил, что принятие закона о начале вступления Армении в ЕС означает выход из ЕАЭС

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