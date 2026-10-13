Певец Niletto поделился наставлением отца в день рождения

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певец Niletto (настоящее имя – Данил Прытков. – Прим. ред.) рассказал, что отец позвонил ему в день рождения и дал наставления. Слова артиста передает канал "Звездач" в МАХ.

1 октября певцу исполнилось 35 лет.

"В день рождения папа позвонил мне и сказал: "Сына, не спеши жениться, не спеши делать детей, все должно быть осознанно. Вначале ты должен познать эту жизнь, все ощутить, почувствовать и сделать все сердцем", – сказал Niletto.

Артист также подчеркнул, что в жизни существуют более ценные вещи, чем квартиры и автомобили.

Ранее концерт Niletto в Брянске был отменен после массового возврата билетов. Потеря 90% зрителей произошла в связи с тем, что артист публично поддержал рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.), устроившего в своем загородном доме в Подмосковье стрельбу.

Niletto выступил в защиту артиста, заявив, что его друг никогда не употреблял запрещенные вещества и не пил.

