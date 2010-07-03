Москва погрузится в глубокую осень с 15 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва погрузится в глубокую осень 15 октября, сообщает портал "Метеовести".

Как пояснили специалисты, согласно фенологической классификации, именно с середины октября в столичном регионе наступает так называемая глубокая осень. Однако на этой неделе москвичам вряд ли стоит ожидать серьезного и окончательного похолодания, считают синоптики. В Европейскую Россию продолжают поступать теплые и влажные воздушные массы из Северной Атлантики. Под их влиянием температурный фон на четыре–семь градусов превысит климатическую норму середины октября.

Самым теплым днем на неделе будет вторник, когда столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Затем немного похолодает, причем самые низкие температуры – до +1 градуса – ожидаютcя утром 16 октября. После полудня в среду прогнозируют от +8 до +13 градусов.

Хотя атмосферный фронт принесет в столицу дожди, они будут несильными и кратковременными. Заморозков опасаться не стоит, а вот колебания атмосферного давления могут быть существенными и повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

В целом, отмечают метеорологи, нынешняя осень протекает по относительно "теплому" сценарию. В частности, в сентябре средняя температура на один градус превысила климатическую норму, причем осадков выпало 45% от положенного. В текущем месяце положительное отклонение от нормы стало еще более значительным – плюс 2,6 градуса.

Ранее в центре погоды "Фобос" предупредили жителей Москвы и Подмосковья о неустойчивой погоде и скачках давления в середине октября. При этом, как подчеркнул специалист "Фобоса", говорить о предзимье еще рано. На этой неделе температурный режим будет выше средних многолетних значений на три–четыре градуса.