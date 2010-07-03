Синоптики рассказали о "ложбине циклона" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 14 октября столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона.

При этом во второй половине дня характер погоды будет определять прохождение ложбины циклона с фронтальным разделом, передает портал "Метеоновости".

Это означает, что в первой половине дня будет облачно с прояснениями, а затем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-13 градусов тепла.

Будет дуть западный ветер, с переходом на юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. Синоптики предупредили, что изменение погоды грозит нарушением биологического ритма.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в столичном регионе с понедельника начинается метеорологический сезон "предзимье".