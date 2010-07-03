Над Москвой нависла барическая "пила"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления, который принято называть барической "пилой". Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Барическую "пилу" вызвал антициклон, который сейчас перемещается по северу Центральной России. Атмосферное давление в его центре повысится до 1028 гектопаскалей (чуть более 771 миллиметра ртутного столба), что выше вчерашних показателей на 20−25 гектопаскалей.

В среду, 16 октября, антициклон вновь сменится циклоном, который подойдет к столичному региону с запада. С его приближением атмосферное давление начнет падать. Оно достигнет минимума в 1012 гектопаскалей (примерно 759 миллиметров ртутного столба) завтра вечером, а затем вновь начнет расти.

В условиях нестабильного давления и переменчивой температуры воздуха метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям посоветовали внимательно следить за своим здоровьем. В частности, тем кто страдает гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и стенокардией, в этот период стоит снизить физические нагрузки. "Сердечникам" врачи рекомендовали измерять давление два-три раза в день.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ночь с 14 на 15 октября показала "обратный ход" температур: ночью было теплее, чем днем. В Москве столбики термометров поднялись до 17,2 градуса, а в Кашире – до 18,1 градуса. По словам синоптика, прошлая ночь стала самой теплой с начала сентября.

На этой неделе москвичей едва ли ждет серьезное и окончательное похолодание. В Европейскую часть России по-прежнему поступают теплые и влажные воздушные массы из Северной Атлантики. Под их влиянием температурный фон будет превышать климатическую норму середины октября на четыре–семь градусов, считают эксперты.