Как справиться с оттепелью и перепадом давления

В выходные упадет атмосферное давление, а в начале следующей недели даже возможна оттепель. Редакция портала Москва 24 узнала, скажется ли резкое потепление на здоровье и как обезопасить себя от неприятных последствий капризов природы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неожиданное потепление

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, начиная с 11 января атмосферное давление в столице резко понизится. Только за один день на 15-16 миллиметров. В субботу понижение продолжится, и в итоге за два дня давление упадет на 20-25 миллиметров. Такие перепады связаны с приходом мощного циклона с северо-запада.

Несмотря на это, 11 и 12 января сохранится морозная погода. В ночь на субботу, 12 января, синоптики ожидают -12...-14, а днем стрелка термометра начнет подниматься и дойдет до -8...-6. Далее последует потепление до -3...-5 градусов. По словам Вильфанда, в начале следующей недели температура продолжит повышение и может дойти до нулевой отметки – оттепель не исключена.

На кого влияет погода

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Изменения в атмосфере многие специалисты называют "климатическим стрессом для организма". "На такие резкие перемены погоды, как падение атмосферного давления и повышение температуры, сильнее всего будут реагировать люди с хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста и маленькие дети", – рассказала старший научный сотрудник ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава РФ Галина Холмогорова.

По ее словам, изменения погодных условий могут сказываться на разных типах людей: метеочувствительных, метеозависимых и метеопатах.

"Метеочувствительные люди наиболее легко переносят эти изменения, метеозависимые же реагируют острее, причем не только на изменение температуры воздуха и атмосферного давления, но и на так называемые "магнитные бури". Метеопаты – это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями бронхолегочной системы, а также те, кто страдает от болей в суставах и костях", – добавила Холмогорова.

Советы для метеозависимых и не только

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Метеочувствительным людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, врачи рекомендуют не менять схему лечения. "В первую очередь, это касается больных гипертонической болезнью, многие из которых любят самостоятельно уменьшать или увеличивать дозу лекарства. Или и вовсе отказываются от медикаментов: сначала принимают таблетки, давление становится нормальным, а дальше про лекарства забывают. Разумеется, этого делать нельзя", – предупредила эксперт.

То же самое касается и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, по мнению Холмогоровой, людям с гипертонической болезнью, бронхиальной астмой, стенокардией в этот период нужно снизить физические нагрузки.

По словам кардиолога, заведующего хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко Алексея Федорова, "сердечникам", которые ранее уже реагировали на резкие перепады температуры, следует измерять давление два-три раза в день.

"Еще один важный и простой совет: одевайтесь по погоде, следите за тем, чтобы ноги не промокали, ведь это прямая дорога к простуде. И не забывайте про головной убор", – добавила Холмогорова.

Стоит ли бояться оттепели

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Как рассказал Алексей Федоров, в основном на наше здоровье влияет изменение температуры воздуха, а не атмосферного давления. "Было проведено несколько крупных исследований и ни одно из них не доказало влияние изменения атмосферного давления на пульс, на стенокардию, давление человека. Основной фактор – это температура воздуха. Чем она ниже, тем больше количество инфарктов у "сердечников", тем больше количество гипертонических кризов и подъемов давления", – считает врач.

Он также добавил, что потепления на улице и так называемой "оттепели" опасаться не стоит. "Потепление – это намного лучше, чем похолодание. С каждым подъемом температуры на три градуса риск инфаркта в нашей широте снижается. Повлиять на состояние людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, может скорее резкий "минус", потому что холод вызывает рефлекторный спазм сосудов, отчего и растет давление", – объяснил Федоров.

По словам Холмогоровой, в последние годы природа преподносит нам неприятные сюрпризы, почти лишив нас настоящей весны и осени. Перепады атмосферного давления случаются довольно часто, и многие люди, услышав, что в определенный период они, скорее всего, почувствуют недомогание, начинают заранее приписывать себе болезни.

"Я думаю, что падение атмосферного давления во многом действует и на психику. Конечно, низкое давление вызывает у людей сонливость, вялость, падение работоспособности. Правда, зачастую это надуманные недуги. Поэтому не настраивайте себя заранее негативно", – подытожила специалист.