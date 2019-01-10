Вильфанд: в начале следующей недели температура в Москве может достигнуть нулевой отметки

Фото: портал Москва 24/ Игорь Иванко

В предстоящие выходные резко упадет атмосферное давление, а в начале следующей недели возможна оттепель. Об этом порталу Москва 24 сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Начиная с завтрашнего дня – 11 января – атмосферное давление в Москве резко понизится. Только за один день на 15–16 миллиметров. В субботу понижение продолжится еще на 5-8 миллиметров. В итоге за два дня давление упадет на 20-25 миллиметров: с 750 до 730-725", – отметил Вильфанд.

По его словам, падение давления связано с перемещением на Москву мощного циклона с северо-запада. "Придет циклон по-настоящему мощный, как говорят метеорологи, глубокий. Его воздействие начнется уже с завтрашнего дня", – пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Однако, по его прогнозам, в ближайшие дни – 11 и 12 января – сохранится морозная погода: в ночь с 10 на 11 января -10...-12, а по области опустится даже до -20.

В пятницу, 11 января, днем погода останется на уровне -10. В ночь на субботу, 12 января, синоптики Гидрометцентра ожидают -12...-14, а днем в первый выходной столбики термометров начнут подниматься и дойдет до -8...-6

В ночь с субботы на воскресенье синоптики Гидрометцентра прогнозируют потепление до -6...-8, а днем до -3...-5 градусов.

"Температура с субботы начнет повышаться, прогнозируется небольшой, умеренный снег", – сказал Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что в настоящие время погода ниже нормы, не смотря на январь.

В начале следующей недели температура продолжит повышение и, по словам Вильфанда, возможно достигнет нулевой отметки. "Оттепель не исключена, особенно на юге Московской области", – заключил метеоролог.

Ранее синоптики сообщили о том, что 10 января в московском регионе будет облачно, местами пройдет небольшой снег.