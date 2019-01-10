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06:40

Днем в Москве потеплеет до минус 8 градусов

общество погода

06:40

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Фото: depositphotos/romrodinka

Предстоящим днем в московском регионе будет облачно, местами пройдет небольшой снег, сообщает портал "Метеоновости".

В городе максимальная температура воздуха составит 6-8 градусов мороза, в области – до минус 11 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Москве ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки давление понизится примерно на 15 миллиметров ртутного столба. В течение субботы – еще на 5-8 миллиметров. Аномально низкое давление сохранится в столице и в начале следующей недели.

На Старый Новый год – 14 января – атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров, а воздух прогреется до нуля градусов.

В ночные часы столбики термометра покажут от 2 до 7 градусов мороза. Днем будет не холоднее минус 5 градусов.

общество погода

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