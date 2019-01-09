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20:27

Небольшое потепление и снег придут в столицу в четверг

общество погода

20:27

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в четверг, 10 января, ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей.

Днем столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов мороза, по области от -6 до -11 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В пятницу в столице ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки давление понизится примерно на 15 миллиметров ртутного столба. В течение субботы – еще на 5-8 миллиметров. Аномально низкое давление сохранится в столице и в начале следующей недели.

По прогнозам синоптиков, на Старый Новый год – 14 января – атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров, а воздух прогреется до нуля градусов. При этом в ночные часы столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза. А вот днем будет не холоднее минус пяти градусов.

"Климат-контроль": какая погода ожидается в начале января


Ранее представители Гидрометцентра сообщили, что благодаря влиянию обширной тропосферной ложбины из Арктики над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.

В начале новой недели значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 5-8 градусов.

общество погода

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