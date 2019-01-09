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Синоптики пообещали оттепель в начале следующей недели

Москвичам пообещали оттепель

общество погода

10:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Небольшая оттепель придет в столичный регион в начале следующей недели. Характер погоды начнет меняться в субботу, сообщили в Гидрометцентре России.

В среду, 9 января, будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снег. При умеренном южном ветре максимальная температура в Москве составит около -10 градусов, по области – от -9 до -14.

В четверг, 10 января, будет идти небольшой снег, юго-восточный ветер будет немного слабее. Ночью в столице -11... -13, по региону – от -10 до -15. Днем в мегаполисе -6... -8, в Подмосковье – от -6 до -11.

Погода в пятницу существенно не изменится, а вот днем в субботу температура начнет повышаться.

Благодаря влиянию обширной тропосферной ложбины из Арктики над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.

По прогнозам синоптиков, в начале новой недели значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 5-8 градусов.

"Утро": морозная погода ожидается в столице 9 января

общество погода

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