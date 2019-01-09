Облачная погода, снег и до 14 градусов мороза ожидается в столице 9 января

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Облачно и до 14 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 9 января, сообщается на портале "Метеоновости".

Местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура в городе составит от 11 до 9 градусов мороза, по области – от 14 до 9 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 752 мм ртутного столба, что превышает норму. Относительная влажность воздуха около 80%.

По словам медиков, колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких.

Ранее москвичей предупредили, что на дорогах города образуется гололедица. Морозная погода продлится до конца рабочей недели, а в выходные может потеплеть до нуля градусов. При этом сохранится облачная погода и продолжит идти снег.

Синоптики говорят о похолодании в Приволжском и Центральном федеральных округах. Температура опустится ниже климатической нормы и составит от минус 24 до минус 27 градусов.