Аномальные морозы и стужа ожидаются в России

По словам синоптиков, 8 января в Россию придут настоящие рождественские морозы, передает ТАСС.
Температура воздуха в Приволжском и Центральном федеральных округах опустится ниже климатической нормы и составит от минус 24 до минус 27 градусов.
В Самарской области похолодает до минус 21 градуса ниже ноля, в Саратовской – до минус 27 градусов. Аномальные холода прогнозируются в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областях. Ожидается, что стужа продержится до 11 января.
Тридцатиградусные морозы придут к сибирякам. В Югре в ближайшее дни прогнозируют до минус 34 градусов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Еще сильнее, местами до 33 метров в секунду, будет дуть ветер на Дальнем Востоке.
Ранее, синоптики объяснили, что свое влияние на погоду в Москве усилит антициклон с юго-востока, в облаках появятся прояснения, вероятность осадков устремится к нулю, а морозы окрепнут.
Уже во вторник погода в столичном регионе будет определяться циклонами, которые перемещаются по северу европейской России. Температура будет на 3–4 градуса ниже нормы.
Местами пройдет небольшой снег. Ночью ожидается 13–15 градусов ниже нуля в Москве и 12–17 – по области. Днем в Москве будет 8–10 градусов мороза, по области – 8–13.
В ночь на среду, 9 января, в Москве похолодает до -18 градусов, по области до -20 градусов.
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