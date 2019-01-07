Небольшой снег и 18-градусные морозы ожидают москвичей на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Облачная погода с небольшим снегом и 18-градусные морозы ожидаются в столице на этой неделе, сообщает РИА Новости.
Синоптики объяснили, что свое влияние на погоду в столице усилит антициклон с юго-востока, в облаках появятся прояснения, вероятность осадков устремится к нолю, а морозы окрепнут.
Уже во вторник погода в столичном регионе будет определяться циклонами, которые перемещаются по северу европейской России. Температура будет на 3–4 градуса ниже нормы.
Местами пройдет небольшой снег. Ночью ожидается 13–15 градусов ниже нуля в Москве и 12–17 – по области. Днем в Москве будет 8–10 градусов мороза, по области – 8–13.
В ночь на среду, 9 января, в Москве похолодает до -16... -18 градусов, по области до -15... -20 градусов, а местами и до -25. Днем будет 11–13 градусов мороза в столице и 10–15 градусов – по области.
В четверг начнет усиливаться влияние циклона с северо-запада, он и будет определять погоду в Москве до конца недели. В ночные часы температура опустится до минус 14 градусов в Москве и минус 16 – по области. Днем будет 7–9 градусов ниже нуля.
В выходные сильных ветров ждать не стоит, а вот столбики термометров покажут -10... -12 градусов в Москве, -9... -14 – по области. Атмосферное давление в первой половине недели будет около нормы, потом будет понижаться, в выходные опустится заметно ниже нормы и составит 726–728 миллиметров ртутного столба.
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