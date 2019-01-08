В ночь на среду в столице похолодает до -16 градусов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 9 января, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах – гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы столбики термометров в мегаполисе опустятся до -14... -16 градусов. По области похолодает до -12... -17, местами – до -23. Днем в столице – -10... -12, в регионе – до -15.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров в секунду.

Морозная погода продлится до конца рабочей недели, а в выходные может потеплеть до нуля градусов. При этом сохранится облачная погода и продолжит идти снег.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Приволжском и Центральном федеральных округах. Температура опустится ниже климатической нормы и составит от минус 24 до минус 27 градусов.