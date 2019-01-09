Атмосферное давление резко рухнет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу в Москве ожидается резкое понижение атмосферного давления, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

За сутки давление понизится примерно на 15 миллиметров ртутного столба. В течение субботы – еще на 5-8 миллиметров. Аномально низкое давление сохранится в столице и в начале следующей недели.

Это связано с тем, что на смену области высокого давления придет ложбина низкого давления. В Россию через Скандинавию придет циклон с Северной Атлантики. Из-за него атмосферное давление будет ниже нормы на 10-13 миллиметров.

По прогнозам синоптиков, на Старый Новый год – 14 января – атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров.

Ранее в столичном Метеобюро сообщили, что в день Старого Нового года воздух в столице прогреется до нуля градусов. При этом в ночные часы столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза.