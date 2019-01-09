Потепление до нуля градусов придет на Старый Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воздух в Москве 14 января, в день Старого Нового года, прогреется до нуля градусов. Такой прогноз дала столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

При этом в ночные часы столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза. А вот днем будет не холоднее минус пяти градусов. По словам синоптика, "будет довольно тепло".

О предстоящей оттепели ранее предупредили и сотрудники Гидрометцентра. По их прогнозам, до ближайшей пятницы в столице будет до минус 13 градусов, а вот уже в субботу температура начнет повышаться. Благодаря влиянию обширной тропосферной ложбины из Арктики над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.

При этом в первый рабочий день наступившего года москвичей ждут морозы, снег и облачная погода. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

