Потепление до нуля градусов придет на Старый Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Воздух в Москве 14 января, в день Старого Нового года, прогреется до нуля градусов. Такой прогноз дала столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.
При этом в ночные часы столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза. А вот днем будет не холоднее минус пяти градусов. По словам синоптика, "будет довольно тепло".
О предстоящей оттепели ранее предупредили и сотрудники Гидрометцентра. По их прогнозам, до ближайшей пятницы в столице будет до минус 13 градусов, а вот уже в субботу температура начнет повышаться. Благодаря влиянию обширной тропосферной ложбины из Арктики над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.
При этом в первый рабочий день наступившего года москвичей ждут морозы, снег и облачная погода. Относительная влажность воздуха составит около 80%.
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