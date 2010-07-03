Синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие выходные москвичей ожидает теплая погода без осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Татьяну Позднякову.
В городе установится комфортная температура, днем воздух прогреется до +12..+14 градусов. При этом атмосферное давление будет выше нормы.
В условиях нестабильного давления метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям посоветовали внимательно следить за своим здоровьем. В частности, тем кто страдает гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и стенокардией, в этот период стоит снизить физические нагрузки. "Сердечникам" врачи рекомендовали измерять давление два-три раза в день.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ночь с 14 на 15 октября показала "обратный ход" температур: ночью было теплее, чем днем. В Москве столбики термометров поднялись до 17,2 градуса, а в Кашире – до 18,1 градуса. По словам синоптика, прошлая ночь стала самой теплой с начала сентября.
На этой неделе москвичей едва ли ждет серьезное и окончательное похолодание. В Европейскую часть России по-прежнему поступают теплые и влажные воздушные массы из Северной Атлантики. Под их влиянием температурный фон будет превышать климатическую норму середины октября на четыре–семь градусов, считают эксперты.
"Утро": дождей не ожидается в столице 16 октября
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