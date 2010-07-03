"Пожилое" бабье лето придет в центр России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тепло и солнечно пробудут в центральной России до вторника. Температура в регионе превысит климатическую норму примерно на 6 градусов, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Метеорологи в шутку называют такой период "пожилым" бабьим летом.

"Очень теплая воздушная масса, гребень тропического антициклона, юго-западные потоки ветра – все это обеспечит такую теплую погоду с пятницы до вторника... Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре – зрелое, а это можно назвать "пожилым" бабьим летом", – цитирует специалиста ТАСС.

Она уточнила, что погода немного испортится в пятницу: возможны небольшие дожди. Но столбики термометров все равно задержатся на уровне выше нормы примерно на 4 градуса. В выходные же аномально теплая погода вернется. По информации Гидрометцентра, в четверг, субботу, воскресенье и понедельник воздух прогреется приблизительно до 16 градусов тепла, в пятницу – до 14 градусов.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина также сообщила, что ноябрь почти на всей европейской территории России может оказаться теплее обычного. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд же уточнил, что пока такие предположения строить рано.

В то же время он заверил водителей, что менять резину на автомобилях сейчас не стоит. Устойчивых холодов, по его словам, в ближайшие недели не ожидается.

На сегодня, 17 октября, в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. До 21:00 прогнозируется порывистый ветер. Несмотря на это температура воздуха в четверг может оказаться рекордной.