Температура воздуха в Москве в четверг приблизится к рекордной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг температура воздуха в городе может приблизиться к рекордным значениям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Метеорологи отмечают, что в четверг столица окажется в теплом секторе циклона, днем в городе температура воздуха может прогреться до +15.. +17 градусов. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха (+17,4 градуса) отмечался в 1889 году.
По данным синоптиков, за последние 70 лет температура подходила к похожим показаниям в 2018 году, тогда воздух в городе прогрелся до +16,4 градусов.
Отмечается также, что ночь с 16 на 17 сентября стала одной из самых теплых с начала октября. В ночное время температура воздуха составляла 7,8 градусов тепла, что считается на 5–6 градусов выше нормы.
Ранее главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что на предстоящих выходных в городе установится комфортная погода. Как ожидается, днем воздух прогреется до +12..+14 градусов. При этом атмосферное давление будет выше нормы.
В условиях нестабильного давления метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям посоветовали внимательно следить за своим здоровьем.
В частности, тем, кто страдает гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и стенокардией, в этот период стоит снизить физические нагрузки. "Сердечникам" врачи рекомендовали измерять давление два-три раза в день.
"Утро": Днем в столице ожидается до +16
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