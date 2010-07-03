Температура воздуха в Москве в четверг приблизится к рекордной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг температура воздуха в городе может приблизиться к рекордным значениям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Метеорологи отмечают, что в четверг столица окажется в теплом секторе циклона, днем в городе температура воздуха может прогреться до +15.. +17 градусов. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха (+17,4 градуса) отмечался в 1889 году.

По данным синоптиков, за последние 70 лет температура подходила к похожим показаниям в 2018 году, тогда воздух в городе прогрелся до +16,4 градусов.

Отмечается также, что ночь с 16 на 17 сентября стала одной из самых теплых с начала октября. В ночное время температура воздуха составляла 7,8 градусов тепла, что считается на 5–6 градусов выше нормы.

Ранее главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что на предстоящих выходных в городе установится комфортная погода. Как ожидается, днем воздух прогреется до +12..+14 градусов. При этом атмосферное давление будет выше нормы.

В условиях нестабильного давления метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям посоветовали внимательно следить за своим здоровьем.

В частности, тем, кто страдает гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и стенокардией, в этот период стоит снизить физические нагрузки. "Сердечникам" врачи рекомендовали измерять давление два-три раза в день.

