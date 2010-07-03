Синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в четверг

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Облачная погода с небольшим дождем установится в Москве и Подмосковье в четверг, 17 октября. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в столице составит 13..15, местами 17 градусов, в Подмосковье 10..15", – говорится в сообщении пресс-службы сайта.

Отмечается, что будет дуть ветер юго-западного направления максимальными порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление к середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Синоптики уточняют, что дождь следует ждать ближе к вечеру. Также работники метеослужб обратили внимание на то, что при нынешнем увеличении влажности в воздухе может резко понизиться содержание кислорода. Такая погодная обстановка неблагоприятна для метеозависимых горожан. У некоторых людей могут обостриться хронические заболевания суставов, позвоночника, а также органов дыхания.

Ранее в Москве были зафиксированы первые заморозки. Температура воздуха опустилась до значения в минус 0,3 градуса.