Первые заморозки зафиксированы в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь на среду температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 0,3 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы и Подмосковья.

"Это первые заморозки, зафиксированные на территории Москвы с начала осени. Прежний температурный минимум осени зафиксирован 8 октября – плюс 0,4 градуса", – сказал собеседник агентства.

В метеобюро уточнили, что в большинстве районов Подмосковья этой ночью также были отмечены заморозки.

По данным синоптиков, в среду в дневные часы воздух в городе прогреется до 9–11 градусов тепла, по области до 7–12 градусов, осадков не ожидается. Согласно предварительным прогнозам, до конца недели заморозков больше не будет. В четверг днем воздух может прогреться до 16 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России. По ее словам, обычно в ноябре температура воздуха в Москве держится на уровне -1...-2 градусов. А вот прохладный ноябрь может нагрянуть в Краснодарский край, в южную часть Крыма, в Иркутскую область, Бурятию и Сибирь.

На текущей неделе москвичей едва ли ждет серьезное и окончательное похолодание. В Европейскую часть России по-прежнему поступают теплые и влажные воздушные массы из Северной Атлантики. Под их влиянием температурный фон будет превышать климатическую норму середины октября на четыре–семь градусов, считают эксперты.

