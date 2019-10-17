В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Климатическая зима оттягивает свой приход в столичный регион, сообщает "Российская газета".

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в четверг в Центральный федеральный округ пришел североатлантический циклон с теплым воздухом. По этой причине после небольшого похолодания в Москве и Подмосковье воздух днем вновь прогреется до 11–16 градусов. Ночью ожидается 3–8 градусов тепла. Такая теплая погода продержится до конца недели.

Самые резкие погодные изменения во второй половине недели произойдут в Западной Сибири. К примеру, в Алтайском крае ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Это вызовет появление временного снежного покрова. Ветер в регионе будет дуть со скоростью до 30 метров в секунду.

В горах Хакасии прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом еще недавно в этих районах Сибири было очень тепло. В Кемерове 14 октября было +20 градусов, в Барнауле – 22,3 градуса тепла. В ближайшее время там похолодает до 1–6 градусов тепла.

На юге Восточной Сибири к концу недели температура вырастет максимум до 6–11 градусов днем и 0... – 5 градусов – ночью. В конце недели ночью ожидается и вовсе –2... –7 градусов.

"То есть среднесуточная температура будет около 0 градусов. Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима. Когда среднесуточная температура составляет 0 градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима", – подчеркнула Паршина.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях днем будет от 4 до 9 градусов, что в пределах климатической нормы. Ночью ожидается от –1 до +4 градусов. Возможны осадки в виде дождя, в ночные часы – в виде мокрого снега.

На юге европейской территории погода совсем не зимняя. На Черноморском побережье ожидается до 28 градусов тепла, в районе Сочи – до 25 градусов. В Туапсе и Геленджике 19 градусов тепла. В Крыму погода без осадков, днем воздух прогреется до 22–27.

Ранее сообщалось, что в четверг температура воздуха в городе может приблизиться к рекордным значениям. Столица окажется в теплом секторе циклона, днем столбики термометров поднимутся до +15.. +17 градусов. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха (+17,4 градуса) отмечался в 1889 году.

По данным синоптиков, за последние 70 лет температура подходила к похожим показаниям в 2018 году, тогда воздух в городе прогрелся до +16,4 градусов.

Отмечается также, что ночь с 16 на 17 сентября стала одной из самых теплых с начала октября. Температура воздуха составляла 7,8 градусов тепла, что на 5–6 градусов выше нормы.