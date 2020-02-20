Борьба с зайцами и штрафы: глава "Организатора перевозок" – об итогах 2019 года

За прошлый год столичные контролеры в метро и на наземном транспорте поймали в 1,5 раза больше безбилетников, чем в 2018 году. Таких показателей удалось добиться благодаря повышению эффективности в работе по борьбе с зайцами и увеличению количества бригад. О том, будут ли поднимать штрафы за безбилетный проезд, как зайцы пытаются попасть в метро и остались ли в Москве нелегальные маршрутки, в интервью Москве 24 рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Повышение штрафов и новые виды зайцев

По итогам 2019 года контролерами в общественном транспорте было оштрафовано 590 тысяч безбилетников и тех, кто пользовался чужой социальной картой. Это более чем в полтора раза превышает статистику 2018 года. Чем можете объяснить такой рост числа зайцев в городском транспорте?

После того как в прошлом году сняли все турникеты в общественном транспорте, активизировались пассажиры, которые не хотят платить за проезд. Но все-таки мы больше склонны связывать рост выявленных правонарушений с повышением эффективности нашей работы и увеличением бригад контролеров.

Также можно добавить, что мы стали работать и в ночные смены. Поэтому сейчас семь дней в неделю – практически 24 часа в сутки – самые проблемные маршруты мы прорабатываем и стараемся обеспечить эффект тотального присутствия. Эта работа показала себя с лучшей стороны. В связи с этим произошел рост числа безбилетников в прошлом году практически в 1,5 раза. Скоро подберемся к цифре 600 тысяч.

Почему на некоторых маршрутах пассажиры практически не видят контролеров?

В день мы проверяем не меньше четырех тысяч транспортных средств, усиленными группами выходим на самые проблемные маршруты. Есть маршруты, на которых культура оплаты проезда гораздо выше. Но сказать, что какие-то маршруты мы вообще не смотрим, я не могу. Мы же приходим не в одно и то же время.

Если бы мы приходили, образно говоря, на один конкретный маршрут в 9 часов утра, то все бы знали, что только в это время нужно валидировать билет. Поэтому постоянно используется такой эффект неожиданности. На один маршрут мы выходим в 7 часов утра, на другой – в 6 часов, на третий – в 9 часов утра. Уверяю вас, что в течение дня практически на любом маршруте общественного транспорта можете увидеть наших инспекторов.

Планируете каким-то образом влиять на количество безбилетников? Может быть, размер штрафа нужно сделать равным, например, цене месячного проездного?

В прошлом году мы обсуждали, нужно ли повышать штрафы, целесообразно ли их уравнять со штрафом за использование чужой социальной карты.



Однако окончательное решение пока не принято. Руководство города не ставит нам задачу собирать максимальное количество штрафов, мы должны повышать культуру оплаты проезда.



Это ведь не только наказание, но и разъяснительная работа. А по поводу размера штрафа я бы здесь проводил другую параллель: сейчас один штраф за безбилетный проезд – около 25 поездок с помощью карты "Тройка", например. И мы это людям объясняем и постоянно просим наших контролеров напоминать.

Такой подход меняет мнение очень большого количества людей: безбилетник мог бы положить эту тысячу рублей себе на карту и кататься совершенно спокойно по городу. Когда люди понимают, что контроль происходит не раз в неделю, а ежедневно и фактически в круглосуточном режиме, осознание все равно приходит, культура оплаты проезда повышается. Это мы видим по аналитике нашей работы.

На сегодняшний день в метро везде установлены турникеты, которые зайцы уже не могут перепрыгнуть. Каким образом сейчас безбилетники попадают в подземку и как вы это пресекаете?

Да, такие люди до сих пор есть. Самый банальный пример, когда вдвоем – один к одному – пытаются вместе пройти по одному билету. Естественно, наш инспекторский состав всегда присутствует за турникетной линией и контролирует такие проходы. Есть и так называемые проводчики – это люди, которые стоят до турникетной линии и, например, на десять рублей дешевле, чем это стоит в кассе метрополитена, продают поездку со своего проездного.



В таких случаях мы взаимодействуем с органами МВД, потому что проводчики зачастую используют чужие карты, которыми завладевают каким-то мошенническим путем и пытаются на этом нажиться. Пользуются их услугами обычно люди, которые не задумываются о последствиях.



Но надо совершенно четко понимать, что наш контролер может остановить человека и попросить его предъявить свой проездной билет. В итоге он заплатит мошеннику, а еще будет оштрафован за безбилетный проезд.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сам видел, что некоторые люди пытаются попасть в метро через турникеты на выход. Вы их тоже останавливаете?

Как правило, это единичные случаи. Они пресекаются службами безопасности метрополитена, а также сотрудниками полиции в метро. Когда это видят наши инспекторы, то тоже пытаются это пресечь и обратиться к службе безопасности либо в полицию. Случаи, когда пытаются пройти через выходную линию турникета, единичны.

В этом году карту "Тройка" сделают не только персонифицированной с возможностью размещать на ней фотографию, но и виртуальной. Как-то изменятся методы проверки оплаты проезда в транспорте в связи с этими новшествами? Будут ли контролеры проверять принадлежность "Тройки" определенному человеку?

Мы закупили новые устройства контролеров, которые могут масштабироваться под те задачи, которые перед нами стоят. Поэтому, как только доработают программное обеспечение, мы сможем проверять любую карту, которая используется в билетном меню.



Если это карта в телефоне, то смартфон будет прикладываться к нашему устройству, вся информация будет считываться. А персонификация карты "Тройка" служит в первую очередь для удобства пассажиров, чтобы они могли пользоваться ей как полноценным кошельком. Для нас по большому счету ничего не изменится. Основополагающим фактором является только наличие билета или его отсутствие.



Но здесь стоит обратить внимание на использование чужой социальной карты. Она тоже персонифицирована, и если персона не соответствует предъявленной карте, то, безусловно, это штраф. Здесь нет никаких оговорок, которые могли бы объяснить ее использование. Работа по проверке соцкарт будет по-прежнему проводиться, и мы будем идентифицировать людей при необходимости совместно с правоохранительными органами.

Борьба с попрошайками и защита от буйных пассажиров

Ваши сотрудники борются и с попрошайками в метро. Есть ли тенденция к сокращению их числа? И возможно ли навсегда искоренить такой феномен в подземке?

Если сравнивать с европейскими странами, то попрошаек у нас гораздо меньше. Тем не менее такая проблема есть, мы с коллегами из службы безопасности метрополитена и с МВД на Московском метрополитене ведем эту проблему системно.



За 2019 год мы администрировали более двух тысяч таких случаев. А за последние три года количество попрошаек в метро сократилось в пять раз. Конечно, есть проблемные станции. Как правило, они располагаются в районе железнодорожных вокзалов. Мы усиливаем работу в дни массового скопления граждан, в праздники и выходные, но и в будние дни продолжаем эту работу.



Здесь цель не выписать штраф, здесь задача объяснить нарушителям, что заниматься попрошайничеством на территории метро нельзя. На десятый раз нарушители это обязательно понимают и просто перестают это делать. Также мы прекрасно знаем, что это системная организованная группа и у них есть куратор, у них есть начальники, кто их расставляет. Здесь огромную роль играет МВД, которое борется с организаторами.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Довольно часто при проверке билетов ваши сотрудники помогают вычислить нарушителей закона, которые находятся в розыске. Много ли случаев было в 2019 году?

Действительно, при проверке проездных документов бывают разные ситуации. Например, у преступника не было билета, контролеры попросили документы, чтобы выписать штраф, он им отказал, поэтому инспекторы связывались с сотрудниками полиции. Они, в свою очередь, установили личность и выявили, что этот человек находится в федеральном розыске. В метро были аналогичные случаи. За 2019 год было четыре случая с нашими инспекторами.

Как контролеры вычисляют нарушителей закона в толпе людей?

Когда контролеры останавливают людей, сложно догадаться, рецидивисты они, нарушают закон или просто прошли без билета. Поэтому останавливаем всех, проверяем всех, но иногда попадаются и преступники. А тех сотрудников, которые помогли их выявить, поощряем.

Ведь эти четыре человека, которых мы остановили, – люди, которые были в розыске по уголовным статьям за разбои и кражи. Это не самая спокойная категория граждан, и наши инспекторы подвергают себя опасности в такие моменты, но, с другой стороны, мы понимаем, что пропускать мимо себя их тоже нельзя.

Бывают и случаи, когда граждане нападают на контролеров при проверке билетов. Каким образом ваши инспекторы могут защититься от злоумышленников и нужно ли дать им какие-то дополнительные средства защиты?

Да, такие случаи до сих пор бывают. Нам удалось создать прецеденты, когда за нападение на нашего сотрудника возбуждались уголовные дела и выносились обвинительные приговоры суда, начиная от штрафов и до заключения под стражу.



Но я не думаю, что нам нужны дополнительные средства защиты, потому что это, к счастью, единичные случаи.



Люди должны понимать, что контролер – это должностное лицо, наделенное властными полномочиями по администрированию КоАП Москвы, которое выполняет свою работу. А нападение на него квалифицируется уже не как "маленькое хулиганство", это Уголовный кодекс.

Как решаете спорные ситуации с пассажирами?

Для выявления спорных ситуаций каждый контролер носит видеорегистратор, который ведет запись. Все нестандартные ситуации мы отдельно разбираем и при необходимости проводим служебные проверки. Также мы проводим разъяснительную работу с контролерами, как в той или иной ситуации можно было поступить, чтобы полностью разрешить конфликтную ситуацию одной-двумя фразами. Психологические тренинги очень важны в части общения с пассажирами.

Нелегальные перевозчики. И где они обитают

Несмотря на то что сейчас коммерческие перевозчики работают по госконтрактам, все равно появляются нелегальные автобусы и маршруты. Как вы с ними боретесь?

Я уверен, что когда-нибудь мы сможем убрать всех нелегалов с рынка, но Москва настолько масштабная, что всегда будут какие-то попытки этот нелегальный бизнес продолжать. Несмотря на это, за последние 3-4 года очаги концентрации таких нелегалов сократились в разы. Более того, на внутригородских муниципальных маршрутах нелегальные автобусы вы уже не увидите.

Это отрадно говорить, потому что настолько хорошо выстроена система взаимодействия с другими структурами, что нелегальных перевозчиков быстро обнаруживают и их машины арестовываются и эвакуируются на спецстоянки, а это самое эффективное средство борьбы с ними. Изымая инструмент, с помощью которого они зарабатывают деньги, мы этот бизнес рушим, и рано или поздно они уходят с рынка, так как получают очень серьезные убытки.

В каких районах Москвы еще появляются нелегальные перевозчики?

Последние два года проводилась активная работа по борьбе с нелегальными перевозчиками, и к этому году их осталось очень мало. Сейчас мы контролируем каждую из машин потенциальных нарушителей. И как только видим, что они начинают передвигаться по маршруту, то незамедлительно принимаем меры.

В прошлом году было задержано более семи тысяч транспортных средств, из которых около 2,5 тысячи является системными нарушителями. Хотя в масштабах того транспорта, который ежедневно передвигается в Москве, это не такая внушительная цифра, если сопоставить.



Тем не менее нельзя сказать, что мы полностью искоренили эту проблему в городе. Она есть в Юго-Западном, частично в Западном и Юго-Восточном округах.



Мы будем продолжать эту работу, и искренне надеюсь, что скоро получится сказать, что нелегальных перевозчиков практически не осталось.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ваши сотрудники также пресекают нелегальную торговлю в метро и на ТПУ. Насколько эффективно удается справляться с такими торговцами?

Здесь надо сказать, что в прошлом году нас наделили полномочиями по администрированию незаконной торговли на ТПУ, а также в 50-метровой зоне от них. Штраф для физических лиц – пять тысяч рублей, а для ИП и юрлиц он кратно больше. При этом в 90 % случаев торгуют именно обычные граждане.

Исходя из нашей аналитики, самые проблемные места – это такие зоны притяжения, как железнодорожные вокзалы, рынки и ТПУ. Например, как в Выхино. Но если вы приедете в Выхино и сравните то, что там сейчас, с тем, что было два года назад, это просто несопоставимые вещи.

Сейчас у нас сформировано структурное подразделение, которое занимается только этим направлением деятельности. Мы систематически проводим совместные рейды с МВД и с городскими управами. И цифра за прошлый год приближается к четырем тысячам административных правонарушений, а выявили мы намного больше.

Ведь наши инспекторы всегда ходят в форме. Соответственно, нелегальные продавцы, которые торгуют сомнительного качества продукцией, все это издалека видят. А пока инспекторы оформляют протокол на одного, девять других скрываются. За прошлый год было выявлено почти 11 тысяч таких продавцов.

Кем обычно являются эти нелегальные продавцы?

Это абсолютно разные люди – разного возраста, разного происхождения. Есть отдельная категория пожилых людей, которым достаточно сложно объяснить, что так делать нельзя. Конкретно в этих случаях мое мнение как человека: мы должны больше разъяснительную работу вести.



Явно эта бабушка пришла не миллионы зарабатывать. В этой связи надо объяснить по-человечески, может быть, помочь чем-то. А когда мы видим, что это полноценная торговая точка, которая занимается торговлей контрафактной продукцией, то очевидно, что будут привлечены органы полиции, а мы выпишем штраф.



Горожане, которые у нелегальных торговцев что-то покупают, должны также понимать, что в первую очередь это опасно для них, поскольку эти товары не проходят никакой проверки. Это фрукты и овощи непонятного происхождения, неясно, заражены ли они, а люди не всегда придают этому значение. Порой даже сам продавец не знает, что он продает. Он не понимает, откуда привезены товары, как они росли. А в итоге это приводит к тому, что у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.