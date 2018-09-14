Билеты, зайцы и мечты о метро. Один день из жизни контролера

О том, кем хочет работать контролер общественного транспорта, с какими опасностями ему приходится встречаться и кого он принципиально не штрафует, читайте в материале специального корреспондента портала Москва 24 Анатолия Федотова.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Рабочий день у каждого контролера в общественном транспорте начинается по-разному. Но сотруднику ГКУ “Организатор перевозок” Дмитрию Новикову, чтобы попасть на работу, приходится вставать в 5 часов утра и ехать в сторону метро “Выхино”. Ему всего 25 лет, но уже есть семья и маленький ребенок, который не всегда дает вдоволь поспать ночью.

Невнимательные зайцы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Несмотря на все жизненные трудности, как доблестный блюститель оплаты проезда, Дмитрий начинает свою смену в автобусе №841 в хорошем настроении. Правда, сегодня немного волнуется из-за наличия фотографа. Он работает в Юго-Восточном и Восточном округах и за день проверяет 25-30 автобусов – это примерно две тысячи совершенно разных людей. По его словам, после того, как во всем наземном транспорте убрали турникеты, работы у него прибавилось.

"Многие не хотят платить штраф, хотя в сравнении он не очень большой. В Германии, например, намного строже – за безбилетный проезд – порядка 60 евро. Я сам решаю, выписывать штраф человеку или нет, поэтому, бывает, что прощаю на первый раз. Бывают же непредвиденные ситуации у человека, и люди все разные. Кто-то, например, на жалость больше давит", – рассказывает он.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

После утреннего часа пик в автобус людей много не заходит, а те, кто вошел, ответственно прикладывают свои билеты и карточки к валидаторам. Но контролер все равно проверяет билет на всякий случай, так как бывает, что пассажиры не оплачивают проезд из-за невнимательности. Также сразу заметны люди из других городов, которые заходят в автобус с деньгами в руках и не знают, где купить билет.

"В основном в часы пик зайцев нет, больше всего их, когда в автобусе едет человек двадцать. Например, на этом маршруте постоянно ловят пять-шесть безбилетников за смену. Честно говоря, мало таких зайцев, у которых действительно нет билета, в основном люди просто прикладывают карту и не смотрят, провалидировали ее или нет", – пояснил контролер.

От угроз до заточки

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Смена у контролера продолжается. Круговой маршрут занимает порядка 40 минут: по 20 минут в обе стороны. Дмитрий внимательно смотрит за входящими пассажирами: если видит, что приложили билет и загорелась зеленая лампочка, то уже не проверяет. Никто из пассажиров не противится законному требованию предъявить для проверки билет, некоторые даже сами дают карточку. Но встречаются явно агрессивные пассажиры, которые могут даже угрожать оружием.

Например, у Дмитрия был случай, когда безбилетник, совсем не дружелюбно настроенный, угрожал ему заточкой. Но Дмитрий не испугался и высадил зайца на следующей остановке. Одному из его коллег вместо билета предъявляли травматическое оружие в кармане.

"Еще в нашем отделе случай был, когда девушка-контролер спросила билет у пассажира, а он сначала выбежал из автобуса, потом обратно забежал и ударил ее по лицу, затем снова убежал", – вспомнил собеседник.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Для таких из ряда вон выходящих случаев Дмитрий носит видеорегистратор: он записывает видео и звук в течение всей смены контролера. Обычно устройство помогает решать спорные моменты и разбирать жалобы. Так контролеры могут доказать свою честность и непредвзятость.

"По человеку сразу видно. Если он странный или неадекватный, настроен грубо к тебе, то нет смысла к нему подходить вообще, если станет угрожать, то можно просто высадить его", – добавил Дмитрий.

Маленькие девочки и пожилые женщины

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

А вот в автобус сел потенциальный заяц, который не приложил к валидатору билет. Дмитрий пошел разбираться в ситуации. Оказалось, что проезд не оплатила несовершеннолетняя девочка. По словам Дмитрия, чтобы выписать ей штраф, а точнее, ее родителям, нужно ехать в отделение полиции, связываться с родственниками и только потом уже писать постановление. Получить протокол могут только те граждане, которым уже исполнилось 18 лет. В итоге девочка осознала свою неправоту, оплатила разовый проезд у водителя и доехала до нужной остановки.

При этом у нашего контролера есть свои принципы, которые он не нарушает даже на работе. Например, не штрафует пожилых женщин. Он объяснил, что всегда представляет на месте такой пассажирки свою мать, которая может попасть в подобную ситуацию по рассеянности.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Я думаю, у каждого есть свои возрастные рамки – кому выписывать штраф, а кому нет. Я, например, не могу выписать штраф женщине, которой больше 55 лет. Конечно, у многих есть социальная карта, но есть и те, кто приехали, например, к своему сыну из другого города. Бывает, что женщина забыла "пробить" билет. Разные ситуации случаются", – заверил контролер.

"Антиконтролеры" и иностранцы

Но, как это ни странно, контролеров тоже контролируют. В ГКУ "Организатор перевозок" есть собственная служба безопасности, которая просматривает записи видеорегистраторов и отслеживает каждого через спутник. Даже сейчас за Дмитрием и другими работниками удаленно наблюдают.

Кроме того, в соцсетях есть группы, именующие себя "Антиконтролерами". Они помогают зайцам избежать штрафа, снимают работу контролеров на камеру и ловят их на мелких ошибках, например, требуют у контролера каждый раз представляться при обращении.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Как и других контролеров, к чемпионату мира по футболу Дмитрия обучали основам английского языка. Но, по его словам, общаться с иностранными пассажирами помогал больше переводчик на телефоне. Все-таки технологии идут в ногу со временем. Болельщики из других государств часто интересовались, как попасть в разные точки города и спрашивали про главные достопримечательности.

Из контролера в машинисты

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Есть такая поговорка: плох тот контролер, который не хочет стать машинистом. И Дмитрий – не исключение. После школы он заканчивал колледж по специальности оператор электронно-вычислительных машин и учился на помощника машиниста электропоезда. Затем была служба в армии, которая несколько поменяла жизненные принципы, а потом появилась семья и нужны были средства к существованию. Так он решил идти работать контролером. Как признался сам Дмитрий, чтобы содержать семью с маленьким ребенком, ему приходится подрабатывать.

"Было сложно первое время. Я раньше не общался с таким количеством людей, и все разные, к каждому надо найти какой-то подход. Сейчас уже все спокойно. Думал, что пойду в контролеры на год-два, но пришлось задержаться, уже четыре года тружусь. Но я не сижу на месте: планирую в следующем году поступать в "вышку", и хочу работать машинистом в метро. Машинистом работать интереснее, мне очень нравилось еще со школы", – поделился Дмитрий.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

А тем временем наш маршрут подошел к концу. Дмитрий перешел в другой автобус, чтобы проверять билеты, прощать на первый раз бабушек и маленьких девочек, защищать других пассажиров от хулиганов с заточками и мечтать о работе машинистом в метро.