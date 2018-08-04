Каска вместо короны. Один день из жизни московских спасателей Королей

О том, как учителя становятся пожарными, почему лопата и хладнокровие одинаково важны, а также чем помогает спасателям семья. История Королевской династии Пожарно-спасательного центра столицы в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Это была пятница. Последний полдень перед отпуском – и он выдался чертовски жарким! Мой мысленный взор пронзал пространство, придирчиво выбирая пляжи курортов Краснодарского края. Но чувство долга все время возвращало на улочки возле "Бауманской". Со мной сегодня другой фотограф – не Антон, а Никита. И еще со мной молодая журналистка, которой только предстоит отточить профессиональное мастерство. Сегодня все не так, как обычно.

А потому это будет не "один день" – с нашими героями мы проведем лишь несколько часов. Но за это время попытаемся окинуть внутренним взором всю их жизнь! Весьма амбициозная задача. Попробую-ка я взглянуть не только через расстояние – но и сквозь время. Чувствую, сегодня эта способность мне пригодится не раз.

Завершая день, строители присели на песок в тени пирамиды, и Мастер снял свою папирусную каску, после чего с наслаждением принялся пить тростниковый напиток. И тогда к нему подошел незнакомый юноша. – Я хочу встать подле вас и строить пирамиду с вами! – Но ты не рожден в семье строителей – и потому тебе никогда не встать рядом с нами. Призадумался юноша, но не отступил. – То есть, строителем может стать лишь сын строителя и внук строителя – и больше никто? – Да, так и есть. – Но откуда же тогда взялся первый строитель? С неба упал или из земли вырос? Призадумался мастер. И сказал юноше приходить на рассвете. А потом добавил, чтоб тот непременно сделал себе каску из папируса – а то вдруг что? Прораб ругаться будет. Да и археологи через пару тысяч лет засмеют…





Кажется, я немного промахнулся, ушел слишком глубоко в пласты истории. Но зато понял, как возникают династии. Например, та, что сейчас приветственно машет нам из благостной тени гаража с пожарными машинами. Перед нами Короли почти в полном составе: Наталья, Денис и трое их детей. Не хватает лишь старшего сына Романа – он сейчас как раз на боевом дежурстве.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Девятнадцатилетний парень, не раздумывая, пошел по стопам родителей: поступил в профильный колледж и устроился на работу в одну из пожарных частей Москвы. А средняя дочь Настя после окончания школы хочет работать в химической лаборатории спасательной службы.

Молодая блондинка идет по улице. Это – Наталья, ей всего 21 год, и лишь недавно она закончила институт. По образованию – учитель, но ни дня в этой профессии не проработает. Впрочем, девушка об этом еще не знает: пока она просто гуляет по любимому городу. Проследим за ней. Вот Наталья останавливается перед тем же зданием, где спустя много лет встретит нас. Она смотрит на высокие ворота, закрывающие боксы с пожарными машинами. И вдруг происходит странное: какая-то необъяснимая сила словно бы подталкивает ее в спину. Девушка делает шаг. Как ей кажется – всего лишь приближаясь к зданию. Но на самом деле это был шаг в новую жизнь.





"Сначала меня не хотели брать из-за возраста. Но я уговорила их, чтобы взяли на испытательный срок. Меня сделали сотрудником оперативного зала Московской службы спасения, и первые два месяца каждый день хотелось уволиться: так было тяжело. Но я держалась, и в итоге не пожалела о своем спонтанном решении!

Сейчас, находясь в центральном командном пункте, я управляю силами и средствами всего Пожарно-спасательного центра Москвы – это примерно 100 единиц пожарной техники и 400 человек на одном дежурстве", – рассказывает уже взрослая Наталья Король.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Сейчас она – заместитель начальника отдела пожаротушения и спасательных работ. И с одной стороны, этому способствовали сила, энергия, упорство и трудолюбие. Но также не последнюю роль сыграло и то, что наша героиня поднималась по служебной лестнице с самого низа: она прошла все этапы, и потому прекрасно знает нюансы работы на любом уровне. Во многом помогли, как ни странно, навыки учителя, привитые в институте.

"С детства меня интересовали профессии, где нужно носить форму: от стюардессы до милиционера. Поэтому мама была готова к тому, что рано или поздно я до этого доберусь. Тем не менее, после школы родители сподвигли меня пойти в педагогический. Но сейчас я понимаю, что это к лучшему – потому что в работе часто пригождается первое образование", – говорит она.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



А вот для родителей Дениса Короля такое решение сына стало настоящим ударом: тем более, что на тот момент он искал себя в сфере ИТ.

"Моя мама, когда узнала, что хочу быть спасателем, схватилась за сердце! Пришлось ее долго убеждать в том, что это действительно мой осознанный выбор, что пожарный-спасатель – это совершенно безопасная профессия. Как бы странно ни звучало, но за 15 лет службы я ни разу не был на волоске от смерти. Главное – действовать по инструкции, запоминать путь, которым идешь в дыму и пламени. И всегда быть настороже, конечно", – вспоминает он.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Есть профессии, где гордятся тем, что в коллективе нет случайных людей. Но в пожарно-спасательном отряде все иначе – многих привела сюда судьба. Счастливая случайность, как в случае с Натальей Король, или трагедия – как это было с ее мужем.

13 сентября 1999 года, раннее утро. По Каширскому шоссе едет легковушка, в ней – двое. За рулем молодой Денис и на пассажирском сиденье его друг. Парни едут по делам, болтают о чем-то, обсуждают последние новости. Но вдруг беседа прерывается страшной картиной: руины, дым и копоть на месте одного из жилых домов. Воют сирены, кричат люди. Наша легковушка тут же тормозит у бордюра. – Мужики! Помочь чем? На месте пока еще только один экипаж. Пожарный в ответ кивает головой, делает знак "следуйте за мной" и направляется туда, где груды битого кирпича, оборвавшиеся жизни и покалеченные судьбы. Тот взрыв унес 124 жизни, еще семеро были ранены.





"Мы разбирали завалы своими силами почти два часа, пока не собралось достаточно спасателей. Тогда добровольцы уже были не нужны, но мы еще какое-то время стояли в оцеплении. На следующее утро понял, что хочу связать свою жизнь со спасением людей. Вообще три четверти сотрудников приходят в отряд случайно, и я не исключение", – рассказывает пожарный первого класса пожарно-спасательного отряда №201 ГКУ "ПСЦ" Денис Король.

Он спокоен. Это вообще отличительная черта людей таких профессий. Спасатель, пожарный всегда должен быть собран, должен холодно мыслить и трезво оценивать ситуацию. Главное, что нужно знать – из любой ситуации можно найти выход.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



"Помню один случай: горел железнодорожный склад. Сложность была в том, что находился он между путями очень оживленного направления – электрички и другие поезда там сновали каждые пару минут! Останавливать движение было нельзя, поэтому я выслал по одному бойцу в каждую сторону где-то на километр, они предупреждали нас, что поезд идет.

Мы подбегали, тушили, отбегали, чтобы пропустить состав, и снова возвращались тушить. А в это время водитель лопатой прорыл канаву в гравии, и мы смогли проложить пожарную магистраль под рельсами – после чего уже тушили спокойно, не отвлекаясь на поезда", – вспоминает наш герой.

Его расчету тогда пришлось изрядно попотеть. Впрочем, московских пожарных не испугаешь и пожаром, который длится несколько суток. К счастью, случаются такие возгорания крайне редко, – но в конечном счете, любой огонь будет погашен. Даже самая сложная ситуация будет разрешена.

– Служба спасения, оператор Наталья. Что у вас случилось? – Вы знаете, меня какие-то люди бросили в багажник и везут куда-то, я не знаю – кто и куда… Голос в трубке странный, дрожит – человек сдерживает то ли смех, то ли подступающую панику. Очень странный звонок, похож на плохую шутку, дешевый розыгрыш. Но операторы экстренного колл-центра должны любой звонок отрабатывать так, будто тревога настоящая. И потому молодая блондинка спокойным голосом продолжает разговор, пытается успокоить человека, а сама яростно машет руками, привлекая внимание. Подходит старший и включается в линию параллельно, слушает, подзывает другого сотрудника. И вот уже вокруг Натальи собрался целый консилиум. Обсуждают, решают вопросы, типа "как определить марку машины по багажнику", "как открыть багажник изнутри" и тому подобные. Молодая женщина передает рекомендации человеку на том конце линии. Она чувствует, что тот на грани, и понимает, что удерживает его лишь ее спокойный, уверенный голос.





"В конечном итоге, ему удалось немного приоткрыть крышку багажника и привлечь внимание людей. Машину остановили, похитителей задержали. Тогда я разговаривала с ним минут сорок, наверное. После этого дежурства вышла вся мокрая от напряжения! С такими сильными эмоциями помогает справляться опыт и, конечно, семья", – признается наша героиня.

Семья для них действительно очень важна. Она поддерживает в трудную минуту, помогает советом. Делится опытом. Сейчас трое из этой семьи работают в разных подразделениях Пожарно-спасательного центра Москвы. В разных должностях и на разных направлениях. А потому частенько бывает, что за ужином или, наоборот, завтраком, разговор заходит о работе. Старшим в семье есть, что обсудить. А младшие слушают, да на ус мотают.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



"Дети к профессии спасателя относятся ровно: мама и папа тушат пожары, это нормально. Бывает, что заходят к нам в гости: исследуют пожарные машины, примеряют форму, в общем, знают профессию с пеленок", – улыбается Наталья Король.

Она родила четверых детей, но никогда не была в декретном отпуске дольше года. А один раз вышла на службу спустя три с небольшим месяца после появления на свет очередного члена Королевской четы. Работа стала для нее целой жизнью – но никогда дело не ставилось в ущерб семье.

Короли очень дружные: старшие дети всегда присматривают за младшими. И те, и другие с восхищением смотрят на родителей. Уже двое из четверых решили идти по их стопам.

"Мы никогда не выбираем за них. Главное для нас – чтобы они занимались тем, что им нравится. Конечно, причина их решений кроется в нашем личном примере, который дети видят каждый день дома. Безусловно, это влияет на их выбор", – поясняет Денис Король.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



И это нормально, когда ребенок хочет быть похожим на своих родителей. Особенно, когда родители – почетный пожарный столицы и руководитель экстренной службы. Пока мы общаемся на внутреннем балконе станции, маленькие Короли резвятся внизу, бегая вокруг больших красных машин и примеряя боевую амуницию. Вес полностью снаряженного пожарного комплекта может доходить до 25 килограмм, один шлем весит четыре с лишним килограмма – но даже самый юный представитель семейства легко ходит в нем и только придерживает, чтобы не сползал на глаза.

Так и зарождается династия! Можно родиться в семье пожарного и с молоком матери впитать ту холодную рассудительность, что в будущем поможет спасать жизни. Можно подойти к Мастеру и сказать: "Я хочу встать подле вас и быть с вами!". А можно пойти другой дорогой, но точно знать, что случись беда – тебе придут на помощь настоящие герои. Профессионалы. И может быть – именно те, которых ты сегодня видел по другую сторону обеденного стола.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Вдруг звучит тревожный зуммер. И всего минуту спустя (наш стажер Ксения даже диктофон выключить не успела), шесть бойцов расчета скатились по трубам, заполнив гараж. Королевские дети привычно прыснули в стороны, чтобы не мешать взрослым дядям собираться. Еще минута – и с воем сирены пожарная машина покидает бокс. Пора и нам: но мы прощаемся и выходим тихо, чтобы не мешать дежурному. Переплетение жарких узких улиц в окрестностях "Бауманской" ведет нас к метро. К новым героям и новым историям.

Виталий Воловатов, Ксения Корнилова