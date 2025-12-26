Полина Диброва обвинила Елену Товстик во лжи

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва Полина обвинила во лжи экс-супругу бизнесмена Романа Товстика Елену. Такое заявление она сделала в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам экс-жены ведущего, Товстик не удается принять реальность. Диброва добавила, что сама она очень переживает и хочет, чтобы все нормализовалось.

"Старые песни о главном – что я увела, довела, обворожила, приворожила и что только там не сделала с Романом. Что мы там дружим, общаемся, любим друг друга бесконечно. О том, что я была вхожа в дом и продолжаю быть вхожей в дом. В общем, все не так", – подчеркнула она.

Ранее Собчак также опубликовала интервью с Еленой. В ходе беседы бывшая жена бизнесмена заявила, что он якобы мог заплатить или "предложить что-то" Диброву в обмен на его жену Полину. Женщина также подчеркнула, что не располагает доказательствами, но считает, что произошедшее логично с ее точки зрения.

В конце июля СМИ сообщили, что Полина ушла от Диброва к другу семьи – Товстику. Позже телеведущий подтвердил развод, а в сентябре суд официально расторг их брак.

Спустя время Дибров выступил с первым заявлением после развода. Он подчеркнул, что юридические формальности расторжения брака завершаются штампом в паспорте, однако его истинные чувства к женщине остаются неизменными.