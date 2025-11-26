Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 18:17

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

"СтарХит": личность новой избранницы телеведущего Диброва раскрыли

Телеведущий Дибров начал новые отношения – СМИ

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Новой избранницей 66-летнего российского телеведущего Дмитрия Диброва стала 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на окружение Диброва.

По словам инсайдеров, Гусева – это старая приятельница бывшей супруги Диброва модели Полины, с которой он пробыл в браке 16 лет.

"Роман они (Дибров и Гусева. – Прим. ред.) закрутили этой осенью, хотя знакомы несколько лет, Катя даже состояла в клубе Полины, та, собственно, их и познакомила в свое время", – рассказали в окружении телеведущего.

Известно, что новая девушка Диброва окончила факультет права в Высшей школе экономики. Несмотря на это, Гусева ушла в область нутрициологии и консультирует VIP-клиентов в одном из фитнес-клубов. Она также развивает свой бренд здорового питания и является владельцем кафе с полезной едой.

"Она и Дмитрию помогла похудеть, составила для него рацион питания, он сейчас в прекрасной форме", – заявили инсайдеры.

По данным СМИ, у Гусевой три ребенка – 13-летняя Валентина, 9-летний Андрей и 4-летняя Ксения.

Пока телеведущий и нутрициолог официально не заявляли о своих отношениях.

Дибров развелся с Полиной в августе этого года. Как подчеркнули адвокаты, между супругами отсутствовали имущественные разногласия. В рамках условий соглашений предполагалось, что дети, рожденные в браке, будут проживать с матерью.

Разлад в семье Дибровых начался после ухода Полины к бизнесмену Роману Товстику. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе. Он отметил, что штамп в паспорте не изменил его чувств.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика