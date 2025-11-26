"СтарХит": личность новой избранницы телеведущего Диброва раскрыли

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Новой избранницей 66-летнего российского телеведущего Дмитрия Диброва стала 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на окружение Диброва.

По словам инсайдеров, Гусева – это старая приятельница бывшей супруги Диброва модели Полины, с которой он пробыл в браке 16 лет.

"Роман они (Дибров и Гусева. – Прим. ред.) закрутили этой осенью, хотя знакомы несколько лет, Катя даже состояла в клубе Полины, та, собственно, их и познакомила в свое время", – рассказали в окружении телеведущего.

Известно, что новая девушка Диброва окончила факультет права в Высшей школе экономики. Несмотря на это, Гусева ушла в область нутрициологии и консультирует VIP-клиентов в одном из фитнес-клубов. Она также развивает свой бренд здорового питания и является владельцем кафе с полезной едой.

"Она и Дмитрию помогла похудеть, составила для него рацион питания, он сейчас в прекрасной форме", – заявили инсайдеры.

По данным СМИ, у Гусевой три ребенка – 13-летняя Валентина, 9-летний Андрей и 4-летняя Ксения.

Пока телеведущий и нутрициолог официально не заявляли о своих отношениях.

Дибров развелся с Полиной в августе этого года. Как подчеркнули адвокаты, между супругами отсутствовали имущественные разногласия. В рамках условий соглашений предполагалось, что дети, рожденные в браке, будут проживать с матерью.

Разлад в семье Дибровых начался после ухода Полины к бизнесмену Роману Товстику. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе. Он отметил, что штамп в паспорте не изменил его чувств.