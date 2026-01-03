Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Группа лиц под видом журналистов пыталась попасть в воинские подразделения РФ в Херсонской области после атаки на Хорлы, их задержали. Об этом в эфире телеканала Россия 1 рассказал глава региона Владимир Сальдо.

Он добавил, что сайт администрации и правительства Херсонской области подвергся кибератакам с целью запутать людей и предоставить ложную информацию, однако его уже разблокировали.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Погибли 28 человек, в их числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних, один из которых находится в критическом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура. Кроме того, родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Жители Украины, по словам Сальдо, сопереживают пострадавшим и скорбят по погибшим в результате теракта. Он добавил, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от киевских властей.