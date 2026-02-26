Лукашенко в Кремле пошутил по поводу обращения "господин президент"

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Кремль пошутил по поводу обращения "господин президент". Соответствующие кадры разместила в своем телеграм-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Лукашенко 26 февраля приехал в Москву для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Встречая прибывшего на машине Aurus президента Белоруссии, комендант Кремля Сергей Удовенко обратился к нему со словами "господин президент".

"Хорошо бы твои слова – да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану", – пошутил Лукашенко.

Ранее Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске заявил, что никакая сила не способна разорвать союз республики и Москвы. По его словам, в России звучат мнения, что кто-то пытается оторвать Белоруссию от Москвы.

Однако Лукашенко подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства "связали две страны воедино" – вероятно, "на долгие-долгие десятилетия и века". Белорусский лидер отметил, что республика всегда была ориентирована на Россию, где "наше многое, если не все". Он считает, что между странами царит полное единство.

