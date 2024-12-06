Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне военного партнерства РФ и Белоруссии

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Москва и Минск вышли на беспрецедентный уровень стратегического взаимодействия в военной области. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

"Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. С подписанием сегодня Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере", – передает слова белорусского лидера ТАСС.

Лукашенко добавил, что военное партнерство двух стран позволит в дальнейшем обеспечить территориальную целостность Белоруссии и России, сохранить суверенитет и независимость государств, а также сформировать гарантии мирной жизни для россиян и белорусов.

Ранее глава Белоруссии заявил, что уровень взаимодействия и доверия между Москвой и Минском является беспрецедентно высоким. Лукашенко отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух стран. По словам главы государства, между Россией и Белоруссией к настоящему моменту не осталось нерешенных вопросов. Кроме того, президент подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.