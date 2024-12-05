Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

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Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент призывает принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами. Он наделил министерство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее заявил, что Москва и Минск завершают подготовку документа.

6 декабря Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Лидеры двух стран обсудят ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия, а также концепцию безопасности Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. Кроме того, президент республики подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.