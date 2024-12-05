Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства

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Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое состоится 6 декабря в Минске, заявили в Кремле.

Лидеры двух стран обсудят ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия, а также концепцию безопасности Союзного государства.

Планируется принять ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи.

Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. Кроме того, президент республики подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.

Кроме того, Лукашенко не раз указывал, что в случае проявления агрессии в отношении Белоруссии Россия по договору введет в страну военные подразделения.

