Дипломат Полищук: РФ и Белоруссия подтвердят готовность обороняться всеми средствами

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Россия и Белоруссия подтвердят в договоре о гарантиях безопасности готовность обороняться всеми средствами, в том числе ядерным оружием, сообщил директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

"Договор подтвердит готовность России и Белоруссии использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию. В том числе – в исключительных случаях – ядерное оружие, как об этом 25 сентября этого года заявил президент России", – передает РИА Новости его слова.

Западные страны оказались вынуждены прислушаться к изменениям в ядерной доктрине России, поскольку в противном случае они бы уже атаковали и Белоруссию, и РФ дальнобойными ракетами, заявил ранее белорусский лидер Александр Лукашенко.

Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины 25 сентября. Теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным.

