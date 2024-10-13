Лукашенко заявил, что на Западе услышали сигналы в связи с изменением ядерной доктрины РФ

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Западные страны оказались вынуждены прислушаться к изменениям в ядерной доктрине России, поскольку в противном случае они бы уже атаковали и Белоруссию, и РФ дальнобойными ракетами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Горячие головы, если бы они не услышали, то, как минимум, уже бомбили бы нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл", – заявил белорусский лидер в рамках интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы он опубликовал в своем телеграм-канале.

При этом, по мнению Лукашенко, западные страны обратили внимание на небезопасные для себя сигналы еще до обновления доктрины. Президент отметил, что внести в нее изменения нужно было давно, напомнив, что "к этому вопросу подступались еще пять лет назад".

Владимир Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины 25 сентября.

Президент уточнил, что теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием для удара станет критическая угроза суверенитету, включая угрозы обычным оружием.

При этом обновление ядерной доктрины по решению президента не потребовало внесения особых изменений в текущее законодательство.