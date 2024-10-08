Лукашенко назвал коррекцию ядерной доктрины России усилением позиции Москвы и Минска

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Белоруссия оценила коррекцию ядерной доктрины России как усиление позиции, которую заняли Москва и Минск после размещения российского ядерного оружия на территории республики. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, прибыв в Кремль на саммит СНГ, пишет РИА Новости.

Лукашенко уточнил, что красные линии для применения ядерного оружия остались прежними. Оружие, с его слов, могут применить, если кто-то пересечет госграницу. Белорусский лидер уточнил, что ни одно государство его бы не использовало самостоятельно без консультации с союзниками.

"Если бы вдруг обозначена тема, когда оно применяется, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры (с Россией. – Прим. ред.)", – добавил Лукашенко.

Ранее Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины государства. Так, агрессия против России, совершенная неядерной страной совместно с ядерной, будет рассматриваться как нападение.

В свою очередь, НАТО не видит угрозы применения Россией ядерного оружия после принятых изменений в доктрине, указал новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.