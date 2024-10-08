08 октября, 15:32Политика
Лукашенко назвал коррекцию ядерной доктрины России усилением позиции Москвы и Минска
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Белоруссия оценила коррекцию ядерной доктрины России как усиление позиции, которую заняли Москва и Минск после размещения российского ядерного оружия на территории республики. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, прибыв в Кремль на саммит СНГ, пишет РИА Новости.
Лукашенко уточнил, что красные линии для применения ядерного оружия остались прежними. Оружие, с его слов, могут применить, если кто-то пересечет госграницу. Белорусский лидер уточнил, что ни одно государство его бы не использовало самостоятельно без консультации с союзниками.
"Если бы вдруг обозначена тема, когда оно применяется, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры (с Россией. – Прим. ред.)", – добавил Лукашенко.
Ранее Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины государства. Так, агрессия против России, совершенная неядерной страной совместно с ядерной, будет рассматриваться как нападение.
В свою очередь, НАТО не видит угрозы применения Россией ядерного оружия после принятых изменений в доктрине, указал новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.
Путин заявил, что РФ всегда ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия