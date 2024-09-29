Песков: корректировки ядерной доктрины необходимы из-за нагнетания напряженности у границ

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Необходимость внесения корректировок в ядерную доктрину России возникла в связи с нагнетанием напряженности у границ государства и участия ядерных держав в российско-украинском конфликте на стороне Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом, несмотря на сигналы Москвы, Запад продолжает наращивать свою вовлеченность в конфликт, подчеркнул он. По словам представителя Кремля, западные страны "не включают какие-либо тормоза".

Тем не менее, "трезвые головы" Запада поняли позицию России, но "оголтелые головы" продолжили свою политику, что в том числе потребовало документального оформления изменений в ядерную доктрину, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Однако и "сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру", обратил внимание Песков. Он отметил, что представители киевского режима ведут "ошибочные" разговоры, которые могут привести к крайне негативным для Украины последствиям.

"На фоне этого (растущей вовлеченности Запада. – Прим. ред.) мы, конечно, должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать", – подчеркнул Песков.

При этом выделить конкретные события, которые могли бы стать поводом для введения новых положений доктрины в действие, должны будут российские военные, отметил представитель Кремля. По его словам, военнослужащие РФ наблюдают за тем, какие виды оружия и как применяются в ходе конфликта.

Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины РФ 25 сентября. Так, агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на страну.

Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету России, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.