Песков назвал корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом на позицию противников РФ

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Корректировка ядерной доктрины стала зеркальным ответом на позицию, которую выбрали для себя противники России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Официальное заявление – есть официальное заявление. Тем более, когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне. И, конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави или наших партнеров или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях", – подчекрнул представитель Кремля.

Таким образом Песков отметил на вопрос журналиста о роли, которую в подготовке изменений доктрины сыграли заявления высокопоставленных политиков Германии, США и прочих государств по поводу того, что Россия якобы готовится к нападению на них, а значит они сами должны быть готовы к войне с РФ.

Владимир Путин 25 сентября сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. Так, Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Кроме того, нападением будет признана агрессия неядерного государства совместно с ядерным. Помимо этого, российская сторона оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.