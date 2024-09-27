Политолог Школьников: угроза обмена ядерными ударами может остановить англосаксов

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Угроза обмена стратегическими ядерными ударами может остановить англосаксов, заявил политолог Андрей Школьников в эфире радио КП.

"Все, что сейчас происходит, – это борьба за правила глобальной игры. Англосаксы играют с Россией в обострение, поднимая ставки каждый раз на новую ступеньку. Они понимают, что впереди еще несколько ступенек обострения и лишь потом – ужас, когда надо тормозить", – заявил эксперт.

По словам специалиста, западные страны полагают, что у них еще есть возможность "прощупать" Россию, и питают уверенность в том, что контролируют ситуацию. Тем не менее, отметил Школьников, заявление Владимира Путина "меняет правила игры", поскольку таким образом российская сторона демонстрирует, что "ступеньки кончились".

Ранее Путин заявлял о расширении применения ядерного сдерживания. Он подчеркивал, что агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение. Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету страны, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.

Кроме того, глава государства обращал внимание, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие и в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. По словам Путина, этот вопрос был согласован с белорусской стороной и главой государства.