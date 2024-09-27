Вучич заявил, что слова Путина о ядерной доктрине привлекли внимание на ГА ООН

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Заявление Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине привлекло внимание участников 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Informer TV.

"Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка США с КНР", – приводит РИА Новости слова сербского лидера.

25 сентября Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины РФ. Так, Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Помимо этого, российская сторона оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.

По мнению экспертов, изменения ядерной доктрины станут основой для пересмотра подходов к военному планированию. В частности, данные предложения будут более адаптивны в соответствии с текущей военно-политической ситуацией.