Блинкен посчитал "безответственными" изменения в ядерной доктрине РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины "безответственными" и "несвоевременными". Об этом политик заявил в эфире MSNBC.

При этом он также призвал осудить "ядерную риторику" властей РФ. По словам Блинкена, лучше всего это сделать во время Генассамблеи ООН, когда весь мир "собрался, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения".

Накануне Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте Ядерной доктрины РФ. Он подчеркнул, что агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение. Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету России, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обновление ядерной доктрины РФ предупреждением Западу. Как пояснил представитель Кремля, корректировки в ядерную доктрину сформулированы, решение об их последующей публикации будет приниматься позже. Также еще не названы государства, вошедшие в список для ядерного сдерживания России.

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также считает, что корректировка ядерной доктрины РФ поможет отрезвить противников. При этом каждая ситуация будет оцениваться с учетом всех обстоятельств.